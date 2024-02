Bitcoin sei ineffizient, langsam und teuer in der Transaktionsabwicklung und werde außerhalb des Darknets kaum für legitime Zahlungen genutzt. Bemühungen, die Nutzung von Bitcoin durch Kriminelle einzudämmen, seien bisher ebenso erfolglos geblieben wie die Bestrebungen El Salvadors, Bitcoin als legales Zahlungsmittel zu etablieren. Als Kapitalanlage bietet Bitcoin keine laufenden Erträge wie Dividenden, die ihn beispielsweise mit Aktien vergleichbar machen würden.

Darüber hinaus kritisieren Bindseil und Schaaf die massive Umweltbelastung durch das extrem stromintensive Mining von Bitcoins und die zahlreichen Skandale, die den Ruf der Kryptowährung und der gesamten Szene beschädigt hätten. Tatsächlich benötigte das Bitcoin-Netzwerk laut dem Cambridge Center for Alternative Finance Ende 2022 mit rund 90 Terawattstunden (TWh) 0,4 Prozent des weltweit produzierten Stroms. Zum Vergleich: Das Kreditkartennetzwerk von Visa verbraucht mit rund 138 Milliarden Transaktionen pro Jahr gerade einmal 0,21 TWh Strom!

Trotz dieser bekannten Probleme erholte sich der Bitcoin seit Ende Dezember 2022 von knapp 17.000 auf über 52.000 US-Dollar, getrieben von der Hoffnung auf eine Zinswende der US-Notenbank, dem Bitcoin-Halving (Halbierung der Bitcoin-Mining-Belohnungen) im Frühjahr und der Zulassung mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC.

Die Autoren argumentieren, dass diese Entwicklungen nur zu kurzfristigen Preissteigerungen führen können, die langfristig nicht haltbar sind, da der faire Wert von Bitcoin weiterhin bei Null liege. Sie warnen vor der Manipulation des Bitcoin-Preises in einem unregulierten Markt, vor der steigenden Nachfrage nach Bitcoin für kriminelle Zwecke und vor Fehleinschätzungen der Behörden, die zur Legitimierung von Bitcoin beitragen, ohne die Risiken effektiv anzugehen.

Abschließend fordern Bindseil und Schaaf eine stärkere Regulierung und Überwachung des Kryptomarktes, um die Gesellschaft vor Geldwäsche, Cyberkriminalität, finanziellen Verlusten und Umweltschäden zu schützen. Sie betonen, dass der aktuelle Bitcoin-Preis keine nachhaltige Entwicklung anzeigt, sondern lediglich die Effektivität der Lobbyarbeit und die Risiken einer neuen Spekulationsblase wieder spiegelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

