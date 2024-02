Angetrieben durch die größten Verteidigungsinvestitionen seit Jahrzehnten wegen geopolitischer Spannungen verzeichnete Hensoldt einen fünfprozentigen Anstieg seines jährlichen Auftragseingangs. Der deutsche Hersteller von Verteidigungselektronik profitierte vor allem durch die Nachfrage nach dem TRML-4D-Radar und dem Eurofighter. Hensoldts TRML-4D-Radare sind ein Schlüsselelement des deutschen Luftverteidigungssystems Iris-T, das auch an die Ukraine geliefert wird. Der Eurofighter steht dabei als Aushängeschild der europäischen Kampfflugzeuge.

Für 2023 meldete das Unternehmen einen vorläufigen Auftragseingang von 2,09 Milliarden Euro und einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro, was den Erwartungen entspricht. Hensoldt, mit dem Großteil seines Umsatzes in Europa, hat sich laut Vorstandsvorsitzendem Thomas Müller als "zuverlässiger Partner" in Zeiten geopolitischer Spannungen bewiesen. Für 2024 erwartet das teilweise staatseigene Unternehmen einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro, während Analysten, die von LSEG befragt wurden, einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro prognostizieren, mit einem noch schnelleren Wachstum des Auftragseingangs.