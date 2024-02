Während Tokios Börse neue Höhen erreicht, bleiben Analysten für Seouls KOSPI-Index trotz des angekündigten "Corporate Value-up Programms" vorsichtig. So betont die Société Générale, dass das Programm eine Neubewertung wahrscheinlicher mache, können aber die langfristigen Auswirkungen noch nicht absehen. Die Reformen in Südkorea, inspiriert durch Japans Erfolge und verstärktes Engagement von Kleinanlegern, zielen laut Reuters darauf ab, versteckte Werte in den von Chaebol-Konglomeraten dominierten Markt freizusetzen.

Präsident Yoon Suk Yeol will vor allem heimische Anleger zurückgewinnen, deren Vertrauen durch bisherige Verkäufe geschwunden ist. Die Reformbemühungen haben bereits zu einer Beschleunigung ausländischer Investitionen geführt, und der Nikkei-Index in Japan hat dank Unternehmensreformen einen 34-Jahres-Höhepunkt erreicht.