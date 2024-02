Die Anleiherenditen stiegen am Freitag dies- und jenseits des Atlantiks an, nachdem zwei Vertreter der US-Notenbank angedeutet hatten, dass die Zentralbank keine Eile habe, die Zinsen zu senken. Ex-Finanzminister Larry Summers hält sogar eine Zinserhöhung der Fed für möglich.

Die Fed-Gouverneurin Lisa Cook hatte in einer Rede am späten Donnerstag erklärt, dass die derzeitige Geldpolitik restriktiv sei, sie aber mehr sichere Hinweise haben wolle, dass die Inflation in Richtung der Zielmarke von zwei Prozent geht, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten.

"Ich gehe weiterhin davon aus, dass es irgendwann in diesem Jahr angemessen sein wird, mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen, aber der Beginn der Lockerung und die Anzahl der Zinssenkungen werden von den kommenden Daten abhängen", sagte ihr Fed-Kollege Christopher Waller am gleichen Abend.

Goldman sieht weniger Zinssenkungen

Die Ökonomen von Goldman rechnen mittlerweile nur noch mit insgesamt vier Zinssenkungen in diesem Jahr (zuvor waren es fünf) und erwarten weitere vier Zinssenkungen in 2025, was den Leitzins auf 3,25 bis 3,5 Prozent reduzieren würde.

"Da sich die guten Wirtschaftsdaten häufen, sind die Fed-Vertreter weniger besorgt über das Risiko, den Leitzins zu lange auf einem zu hohen Niveau zu halten, was sie zuvor betont hatten, und scheinen sich unserer Ansicht anzunähern, dass die größten Risiken vergangener Zinserhöhungen hinter uns liegen und Zinssenkungen daher nicht dringend notwendig sind", so die Goldman-Ökonomen.

Zinserhöhung möglich?

Der ehemalige US-Finanzminister Summers wiederholte am Donnerstag in einer Rede vor dem FII Institute in Miami seine Ansicht, dass der nächste Zinsschritt der Fed tatsächlich nach oben gehen könnte. Er verwies auf die Stärke der Wirtschaft und "zunehmende Anzeichen dafür, dass die Inflation vielleicht nicht so stark zurückgeht, wie viele Leute angenommen haben".

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion