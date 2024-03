Nach einem knackigen Rücksetzer kämpft sich die Aktie der Deutschen Bank gegenwärtig wieder nach oben. Eine wichtige Unterstützung dient(e) hierbei als Basis für den aktuellen Vorstoß.

Das Chartbild bedarf einer Klärung. Der Kursverlauf der Aktie wird gegenwärtig von zwei wichtigen Kursbereichen dominiert…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung unternahm die Aktie den Versuch, das markante Widerstandscluster um 12,8+ Euro aufzubrechen. Das Vorhaben war damals noch nicht in trockenen Tüchern. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kaufstimmung kam auf. Die Aktie lief an das Januar-Hoch (12,8+ Euro) heran und beendete auf diesem spannenden Kursniveau schließlich die Handelswoche. Vom Start in die neue Handelswoche könnte viel abhängen. Sollte die Deutsche Bank den Schwung der letzten Tage nutzen können und den markanten Widerstand bei 12,8+ Euro durchbrechen, könnte sich eine Bewegung mit einem übergeordneten(!) Kursziel von 14,6+ Euro anschließen. Hier liegt das Hoch aus dem Februar 2022. Etwaige Rücksetzer bleiben in der aktuellen Situation im besten Fall eng begrenzt. Sollte es unter die 12 Euro gehen, wäre das ein erstes Warnsignal. Eine Bewegung unter die 11,5 Euro würde sogar eine Neubewertung notwendig machen.“

Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Deutsche Bank Anfang Februar, den entscheidenden Vorstoß über die 12,8+ Euro zu lancieren. Just mit Erreichen der Widerstandszone drehte die Aktie wieder nach unten ab. Gewinnmitnahmen zwangen sie im weiteren Verlauf in die Knie. Als Ergebnis dieser Entwicklungen thront nun im Bereich von 12,8+ Euro ein veritables Doppeltop über dem Kursverlauf. Diesem Doppeltop steht nun ein Doppelboden gegenüber, den die Deutsche Bank zwischenzeitlich im Bereich von 11,5 Euro ausgebildet hatte.

In den letzten Handelstagen löste sich die Deutsche Bank wieder von den 11,5 Euro. Die Rückkehr über die Marke von 12 Euro offeriert der Aktie nunmehr die Möglichkeit, wieder die 12,8+ Euro ins Visier zu nehmen.

Kurzum. Die Deutsche Bank könnte in den nächsten Tagen auf die Entscheidung dringen und die 12,8+ Euro attackieren. Sollte es hierzu kommen, gilt es, ein erneutes Scheitern zu verhindern. Ein drittes, markantes Hoch in diesem Bereich wäre aus charttechnischer Sicht genau das, was es nicht brauchen würde. Sollte es zum Ausbruch über die 12,8+ Euro kommen, könnte es übergeordnet weiter in Richtung 14,6+ Euro gehen. Auf der Unterseite hat der Verbleib oberhalb von 11,5 Euro oberste Priorität. Anderenfalls könnte es für die Aktie eng werden…