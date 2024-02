Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt, doch was Tudor Gold (WKN: A3D078) bereits zu berichten hatte ist sehr beeindruckend!

Leider drückt der aktuelle Aktienkurs die enormen Fortschritte noch nicht aus, doch das ist größtenteils der gesamten Sektor Rotation geschuldet. Tudor Gold liefert hervorragende Ergebnisse und erreicht einen Meilenstein nach dem andren!

Aktualisierte Ressource mit 28 Millionen Unzen Goldäquivalent und Explorationsplänen für 2024

Tudor Gold (WKN: A3D078) veröffentlichte ein Ressourcen-Update mit starken Steigerungen bei der Größe der Ressource, aber vor allem bei den Metallgehalten. Mit fast 28 Millionen Unzen Goldäquivalent, inkl. Kupfer und Silber als wertvolle Nebenprodukte, ist das Projekt bereits erheblich gewachsen.

Allerdings, so der CEO Ken Konkin, seien die hochgradigsten Gebiete noch nicht gefunden worden; diese sollen in einem Bohrprogramm im Jahr 2024 gefunden werden. Ken Konkin gibt auch einen Einblick in die Entwicklungsstrategie des Projekts und die aktuelle Finanzierung sowie die Verbindungen zu den First Nations. Tudor Gold befindet sich in einer hervorragenden Position mit einer riesigen Ressource, die wahrscheinlich noch größer und hochgradiger werden wird.

Quelle: Tudor Gold

Insider Informationen direkt von Präsident & CEO Ken Konkin

Das exklusive Interview mit Präsident & CEO Ken Konkin gibt umfassende Einblicke in die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse, das steigende Interesse von großen Royalty- und Streaming-Unternehmen und die zukünftige Marschrichtung des Unternehmens!

Das Interview ist ausschließlich auf Englisch:

Fast 30 Mio. Unzen GoldÄq in TOP Bergbauregion

Noch ist es ein weiter uns steiniger Weg bis der erste Goldbarren das Gelände verlassen wird. Doch alleine diese 3 Punkte stehen für Qualität, Vertrauen und Sicherheit!

Quelle: Tudor Gold

Explorations-Joker für Ihr Depot!

Tudor Gold hat sich als aufstrebendes Unternehmen im Edelmetallsektor etabliert. Mit einer beeindruckenden Ressourcenerweiterung, einem diversifizierten Metallportfolio und einer positiven Beziehung zu den umliegenden Gemeinden ist das Unternehmen auf dem besten Weg, in naher Zukunft zu einer produktiven Mine zu werden. Trotz der aktuellen Marktbedingungen bleibt das Unternehmen stark und plant weiterhin vorausschauend.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1