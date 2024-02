S&P 5100 Punkte, Nvidia 2 Billionen wert, Fed in der Klemme!

Der US-Leitindex S&P 500 erreicht heute die Marke von 5100 Punkten, Nvidia eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar - und die derzeitige Euphorie bringt die US-Notenbank Fed immer mehr in die Klemme! Wie kann die Fed in einen offenkundig immer stärker überhitzenden Markt die Zinsen senken? Nvidia wird aufgrund seiner Marktkapitalisierung immer wichtiger für den gesamten Aktienmarkt, damit auch für den S&P 500. Heute bewegt sich die Chip-Aktie wieder extrem volatil - erst ein Anstieg von knapp 5%, dann ins Minus, dann wieder 2% ins Plus (ähnlich wie die KI-Euphorie-Aktie Super Mikro Computer). Da werden also viele Milliarden an Marktkapitalisierung in Sekunden hinzugefügt - oder eben wieder ausradiert. Die Chance für einen Unfall an den Märkten wird bei solchen Bewegungen nicht gerade kleiner..

