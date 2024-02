Nachdem die Wells Fargo-Aktie über zwei Jahre hinweg an einem tragfähigen Boden um 35,25 US-Dollar gebastelt hatte, konnte schließlich Mitte Dezember letzten Jahres der Startschuss für den erfolgreichen Abschluss des Bodens gesetzt werden, in der Folge stieg das Wertpapier auf 54,00 US-Dollar an. Die charttechnische Auswertung der Kursmuster seit Oktober letzten Jahres lässt hierbei auf eine zweite große Kaufwelle schließen, die rechnerisch Aufwärtspotenzial an die Verlaufshochs aus 2022 besetzt.

Aktuell nähert sich das Wertpapier von Wells Fargo einer untergeordneten Hürde um 54,75 US-Dollar an. An dieser Stelle sollte mit einem kurzen Zwischenstopp gerechnet werden, übergeordnet wird jedoch an einem Folgeanstieg an 60,30 US-Dollar und somit die Verlaufshochs aus Anfang 2022 festgehalten. Auf der Unterseite ist die Aktie vergleichsweise gut um 46,30 US-Dollar abgesichert, erst darunter würde der 200-Wochen-Durchschnitt bei 44,26 US-Dollar als mögliches Ziel ins Visier der Verkäufer geraten. Spätestens um 42,70 US-Dollar sollte jedoch ein Turnaround gelingen, um einen seit März letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Wells Fargo & Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Übergeordnet wird bei Wells Fargo an einem Anstieg an 60,30 US-Dollar festgehalten, wer ebenfalls noch auf überdurchschnittlich profitable Long-Positionen aufspringen möchte, könnte hierzu beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME7FQ3 zurückgreifen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt noch 90 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,22 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 49,80 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,25 Euro ergeben.