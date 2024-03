Wer heute und gestern ein bisschen quer liest in den Medien, der findet primär Thomas Tuchel und Nvidia als Themen. Voller Fokus auf die Bayern und den Chip-Giganten.

Wir wollen die Party nicht stören und kommen auf Nvidia später natürlich zu sprechen aber – auch deutsche Aktien können eine Menge Spaß machen.

Als wir am 22.Januar einen Call auf Mercedes UL9CFP ins Portfolio Optionsscheine Marathon gepackt haben, war das nicht unbedingt trendfolgend. Im Gegenteil erwarteten wir aufgrund der starken Marke und guten Bewertung eine Aufholjagd. Und die ist schneller gekommen als mancher dachte. Dazu wird aktuell das Verbrennerverbot in der EU diskutiert und es könnte auf Wiedervorlage kommen. Gut wäre das auch für BMW und Porsche- WKN UM044D – , die wir ebenfalls in Depots – bspw Markenwert Turbos – gepackt hatten.