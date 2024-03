BASF präsentierte am Freitag (23. Februar) die Finanzergebnisse für das Jahr 2023 und gab gleichzeitig einen verhaltenen Ausblick auf das Jahr 2024. Während die Zahlen für 2023 und der Ausblick auf 2024 mit großer Zurückhaltung vom Markt aufgenommen wurden, konnte BASF mit der Bekanntgabe eines Kostensenkungsprogramms unter den Marktakteuren durchaus punkten.

Die (erste) Reaktion des Marktes half der BASF-Aktie allerdings nicht aus ihrer aus charttechnischer Sicht überaus misslichen Lage. Der untere Chart verdeutlicht die spannende, aber mit einigen Risiken behaftete Konstellation…

Die Kursentwicklung der letzten Wochen ließe sich in das Korsett einer bärischen Keil-Formation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht nicht sonderlich gern gesehen, leiten sie doch nicht selten deutliche Korrektur- bzw. Abwärtsbewegungen ein. Dazu passt es, dass es am Freitag infolge der Zahlen einen Ausbruch über die Oberseite in Richtung 48 Euro gab, der allerdings schnell wieder in sich zusammenfiel. Ein Fehlausbruch? Die nächsten Handelstage werden es zeigen müssen.

In den nächsten Tagen kommt es maßgeblich auf den Kursbereich von 45 Euro an. In diesem Bereich verlaufen eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie. Ein Rücksetzer unter die 45 Euro wäre demnach ein herber Rückschlag. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 44 Euro bzw. 42 Euro gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite muss es der Aktie darum gehen, die 48 Euro aus dem Weg zu räumen.