Während Indizes wie der Nasdaq 100 von einem Hoch zum nächsten klettern, treten die meisten US-Aktien auf der Stelle. Wie schon im vergangenen Jahr werden die Börsen von den großen US-Tech-Aktien nach oben gepusht, gestützt auf KI-Fantasie (Künstliche Intelligenz). „Wer daher die Tech-Riesen nicht im Depot hat, steht jetzt schon unter Performancedruck“, meint Ricardo Evangelista, Senior Analyst beim britischen Broker ActivTrades. Um einen Rückstand aufzuholen, bieten sich für viele Anleger offenbar Call-Optionsscheine oder -Optionen mit sattem Hebel auf diese Aktien an. Diese Instrumente erfreuen sich am Finanzmarkt momentan großer Beliebtheit.

Als wir am 22.Januar einen Call auf Mercedes UL9CFP ins Portfolio Optionsscheine Marathon gepackt haben, war das nicht unbedingt trendfolgend. Im Gegenteil erwarteten wir aufgrund der starken Marke und guten Bewertung eine Aufholjagd. Und die ist schneller gekommen als mancher dachte. Dazu wird aktuell das Verbrennerverbot in der EU diskutiert und es könnte auf Wiedervorlage kommen. Gut wäre das auch für BMW und Porsche- WKN UM044D – , die wir ebenfalls in Depots – bspw Markenwert Turbos – gepackt hatten.

Bei Mercedes aber können wir schon eine Teilgewinnmitnahme vornehmen.

Unser Call im Markenwertportfolio Marathon lautet UL9CFP. Das Papier gab es für unsere Leser am 22.1 zu 78 Cent und heute nach 09 Uhr liegt der Call bei 1,72 Euro Geldkurs. Hier beim Emittenten im Chart…

Das bedeutet – rund 120 Prozent Rendite in 4 Wochen.

Hohe Risiken und Chancen

Diese risikoreichen Calls profitieren von stark steigenden Kursen in der Aktie und haben den Vorteil, dass sie günstig sind. Nachteil: Steigen die Kurse nicht, verfallen die Papiere wertlos. Ziehen die Kurse aber kräftig an, wie zum Beispiel bei Nvidia gesehen, dann partizipieren Anleger für kleines Geld am Kursanstieg. Diese Calls werden auch als „aus dem Geld“ bezeichnet und sind im Gegensatz zu weniger gehebelten Papieren preiswerter. Die Nachfrage nach den risikoreicheren aus dem Geld liegenden Nvidia-Optionen für 1 bis 3 Monate ist zuletzt so kräftig gestiegen, dass der Preisunterschied zu den weniger gehebelten Nvidia-Calls den höchsten Stand seit Juni 2023 erreicht hat. Diese Differenz zwischen den Optionstypen wird als Skew bezeichnet.