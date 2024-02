FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Eine Blockade polnischer Bauern auf der Autobahn bei Frankfurt (Oder) führt voraussichtlich bis Montagmittag zu Verkehrsbehinderungen in Brandenburg. Solange müssen Auto- und Lastwagenfahrer noch mit Problemen rechnen. Die Polizei rief vor allem Spediteure auf, die Autobahn A12 möglichst zu meiden. Sie sollten den Grenzübergang Pomellen an der Autobahn 11 in Mecklenburg-Vorpommern und den Grenzübergang Forst an der Autobahn 13 nutzen. Auch wer mit dem Auto unterwegs ist, soll andere Routen als die A12 nehmen.

Zahlreiche Lastwagen, Autos und Busse mussten am Sonntag Umleitungen fahren, weil auf polnischer Seite kilometerweit Traktoren standen. Es gab aber kein Verkehrschaos in Brandenburg. Auf der A12 ließ die Polizei den Verkehr schon vor der Grenze an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte abfahren. Deshalb rollte kein Verkehr direkt über die Grenze auf der A12. Dazu kam am Sonntagabend noch eine Blockade mit Traktoren, Transportern und Lastwagen auf deutscher Seite auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder).