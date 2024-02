Ölpreise geben zum Wochenstart leicht nach Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 81,39 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein …