Deutschland als Konjunkturmotor Europas gerät immer mehr unter die Räder, dies spiegelt sich auch sehr gut in der Kursentwicklung des polnischen Zlotys gegenüber der Gemeinschaftswährung wider. Die untere Begrenzung der zurückliegenden Konsolidierung der letzten zwei Wochen bei 4,3076 PLN wurde im Freitagshandel bärisch gekreuzt, damit sind unmittelbare Verluste auf die Vorjahrestiefs bei 4,2934 PLN nun sehr wahrscheinlich geworden. Dort dürfte der Verkauf jedoch nicht enden, viel wahrscheinlicher sind Abschläge auf eine etwas größere Horizontalunterstützung aus den Jahren 2019/2020 um 4,2499 und darunter sogar auf 4,1973 PLN. Um das abgeschlagene Chartbild in letzter Sekunde abwenden zu können und ein Kaufsignal zu generieren, würde es Notierungen deutlich über dem Niveau von 4,40 PLN bedürfen. In der Folge könnten Kursgewinne an 4,4772 PLN und darüber 4,4892 PLN generiert werden.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Fazit Im Prinzip sind die Würfel für einen unmittelbaren Abverkauf auf 4,2934 und darunter 4,2499 PLN bereits Ende letzter Woche gefallen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber das ausgewählte Mini Future Short Zertifikat WKN VM8TFY ausgestattet mit einem Hebel von 146,0 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 40 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 3,21 und 4,22 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Freitagshoch von 4,3365 PLN nicht unterschreiten. Im Umkehrschluss würde sich hieraus ein passender Stopp-Kurs von 2,17 Euro im Schein ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Tage bis Wochen eingeplant werden.