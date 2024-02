Vancouver, B.C., 26. Februar 2024 / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, erste Ergebnisse der einmonatigen Fahrzeugerprobung durch den Gasnetzbetreiber Wales & West Utilities (WWU) bekannt zu geben. Sie zeigen eine bemerkenswerte Leistung des wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs (FCEV) des Unternehmens. Die nach der Hälfte des Testzeitraums gewonnenen Erkenntnisse belegen die Vorteile des FCEV von First Hydrogen im realen Betrieb, und zwar ohne Einbußen bei Leistung oder Reichweite bei kälteren Temperaturen.

Die Daten der bordeigenen Telematik, die über mehr als 1.000 km gesammelt wurden, zeigen, dass dieses erste Fahrzeug seiner Art zwischen 6 und 7 Stunden pro Tag bei Temperaturen zwischen 2°C (36°F) und 17°C (63°F) betrieben wurde, ohne dass die Reichweite beeinträchtigt wurde. Dies ist ein wichtiger Leistungsindikator für viele Flottenbetreiber, die Lösungen für emissionsfreie Fahrzeuge sondieren. In kühleren oder heißeren Klimazonen leiden batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) insbesondere unter einer Verschlechterung der Batterieleistung. Eine Studie des norwegischen Automobilverbands aus dem Jahr 2023 ergab, dass die Reichweite von BEVs, die bei kälterem Wetter betrieben werden, im Durchschnitt um 20 % unter der nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ermittelten Reichweite liegt, die sich aus dem Betrieb des Fahrzeugs bei 23 °C ohne eingeschaltete Hilfsmittel wie Heizung oder Klimaanlage ergibt. Bei Fahrzeugen mit älteren Batterien oder bei eingeschalteter Heizung oder Klimaanlage kann sich dieser Wert auf bis zu 40 % erhöhen.

Solche Reichweitenunterschiede machen es für Flottenbetreiber schwierig, BEVs in bestimmten Betriebszyklen effektiv einzusetzen. Für Unternehmen, die in kühleren Regionen wie Südwales tätig sind, ist es unerlässlich, dass sie sich auf vorhersehbare Reichweitenerwartungen verlassen können. WWU ist das ganze Jahr über im Einsatz, um wichtige Gasnetzdienstleistungen für mehr als 7,5 Millionen Kunden in Wales und im Südwesten Englands zu erbringen, und in den Wintermonaten sind die Flottenfahrzeuge des Betreibers aufgrund von Erdgasnotfällen und der Wartung des Gasnetzes am meisten gefragt.