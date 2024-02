"Smartphone-E-Auto" So will Xiaomi gegen Tesla, BYD, Nio und Co bestehen! E-Auto-Pläne Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will ins Geschäft mit Elektroautos einsteigen. Jetzt erklärt Xiaomi-Chef Weibing Lu, wie er im Wettbewerb mit Tesla, BYD und NIO bestehen will. Die Details.