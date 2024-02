MAGDEBURG, Deutschland, 26. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das größte Investitionsprojekt nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern für ganz Europa ist die Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Rund 30 Milliarden Euro sollen in den Bau von mehreren Chipfabriken investiert werden. Inzwischen hat das Unternehmen Kooperationen mit sechs Hochschulen in Sachsen-Anhalt begonnen und rekrutiert die ersten Beschäftigten. Im Februar sind die notwendigen Genehmigungsverfahren gestartet. Die weltweit modernsten Chips sollen in den beiden Fabriken ab 2027 produziert werden.

Fast drei Milliarden Euro investieren Unternehmen derzeit in Sachsen-Anhalt in Vorhaben. Nimmt man die Giga-Investitionen von Intel dazu, muss man noch eine Null anhängen.

Neben Intel interessierten sich auch viele andere Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter. Etwa Sioux Technologies, weltweit renommierter Technologie-Beschleuniger, die mit rund 1.100 Beschäftigten strategische High-Tech-Lösungen für verschiedenste Märkte wie Halbleiter, Labor- und Medizintechnik, Mechatronik, Bildgebung, Mobilität und Clean Energy entwickeln. In Barleben will Sioux rund 20 Millionen Euro in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investieren und schrittweise dreihundert hochqualifizierte Dauerarbeitsplätze schaffen.

In Bernburg entsteht derweil ein großes Hochleistungsdistributionszentrum für Halbleiter und elektronische Bauteile. Im Elektronik-Verteilzentrum von Avnet konnte im November 2023 bereits Richtfest gefeiert werden. Das Investitionsvolumen beträgt über 225 Millionen Euro. Innerhalb der nächsten acht Jahre sollen in Bernburg rund 700 Arbeitsplätze entstehen.

Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, betont vor dem Hintergrund dieser Beispiele die wirtschaftliche Dynamik des Landes: „Sachsen-Anhalt ist auf der Überholspur. Hochkarätige Schnelle Genehmigungen, zentrale Lage in Europa, enge Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen sowie attraktive Rahmenbedingungen wie bezahlbare Mieten und ausreichend Kita-Plätze machen Investitionen und das Leben hier besonders attraktiv."

Life Sciences in Sachsen-Anhalt übernehmen Pionierrolle

Auch im Bereich Life Sciences zeigt sich die Zukunftsfähigkeit des Bundeslandes. So nimmt das mRNA-Zentrum in Halle (Saale) Gestalt an. Dass die Wacker Chemie AG bei dieser Zukunftstechnologie ernsthafte Ambitionen hegt, verdeutlicht schon die Höhe der Investition: Mehr als 100 Millionen Euro fließen in den Neubau, in dem schon bald rund 200 Menschen arbeiten sollen. Das junge Magdeburger Medizintechnik-Unternehmen Neoscan Solutions erhielt kürzlich den Auftrag für den Aufbau des weltweit stärksten 14 Tesla MRT-Magneten für die Untersuchung von Menschen.