Wuppertal (ots) - In den ersten Monaten des neuen Jahres setzen viele

Unternehmen ihren Fokus neu und überdenken ihre Strategien und Zielsetzungen.

Dabei wird der Bereich des Arbeitsschutzes oftmals vergessen, obwohl er eine

entscheidende Rolle für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter spielt.

Eine unzureichende Planung im Arbeitsschutz ist insbesondere für die Unternehmen

kritisch, die bereits im letzten Jahr Mängel im Arbeitsschutz erkannt haben, in

dem beispielsweise die Anzahl der Arbeitsunfälle zu hoch war.



"Die ersten Monate eines neuen Jahres stellen den idealen Zeitpunkt dar, um

einen Fahrplan für die Maßnahmen im Arbeitsschutz zu entwickeln, damit man nach

365 Tagen nicht an der gleichen Stelle steht wie heute", betont Stefan Ganzke.

Der Sicherheitsingenieur berät jährlich über hundert mittelständische

Unternehmen und Konzerne zur nachhaltigen Reduzierung von Arbeitsunfällen und

Berufskrankheiten. "Die Fachkraft für Arbeitssicherheit sollte zusammen mit

anderen Beteiligten im Arbeitsschutz einen groben Zeitplan mit Maßnahmen

entwickeln und hierfür ein Commitment einholen", ergänzt der

Sicherheitsingenieur. Im folgenden Artikel verrät er, was Unternehmen ändern

sollten.









In jedem Unternehmen werden in den ersten Monaten des Jahres Ziele definiert.

Während der Fokus meist auf ökonomischen und ökologischen Aspekten liegt, wird

ein wichtiger Bereich gerne übersehen: der Arbeitsschutz. Doch auch beim

Arbeitsschutz gilt: Es braucht Ziele, um den bestmöglichen Fortschritt zu

erreichen.



Der Grund für diese Vernachlässigung ist oftmals, dass die Fachkraft für

Arbeitssicherheit viel zu sehr mit dem sprichwörtlichen "Feuer löschen" im

Alltag beschäftigt ist. Ständig kommt es zu ungeplanten Ereignissen, die

bewältigt werden müssen: Sei es in Form von Arbeitsunfällen, überforderten

Führungskräften, die versuchen, alle Aufgaben zu delegieren oder Mitarbeiter,

die unsicher arbeiten und über Schutzmaßnahmen diskutieren. Es fehlt in der

Wahrnehmung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit schlichtweg die Zeit für

strategische Überlegungen.



Dabei lassen sich die heutigen Probleme nicht ohne gezielte Maßnahmen beheben.

Wer als Unternehmen hingegen auf strategische Lösungen direkt zu Beginn des

Jahres setzt und bewusst sich Zeit für Zielformulierungen und Maßnahmenpläne

nimmt, wird am Ende des Jahres sehr wahrscheinlich deutliche Fortschritte sehen.



Ziele sollten in den ersten Monaten festgelegt werden



Die Entwicklung von Zielen und daraus folgenden Maßnahmen werden durch die

Fachkraft für Arbeitssicherheit idealerweise innerhalb der ersten Monate des Seite 2 ► Seite 1 von 2

Auch der Arbeitsschutz sollte auf der Agenda relevanter Themen stehenIn jedem Unternehmen werden in den ersten Monaten des Jahres Ziele definiert.Während der Fokus meist auf ökonomischen und ökologischen Aspekten liegt, wirdein wichtiger Bereich gerne übersehen: der Arbeitsschutz. Doch auch beimArbeitsschutz gilt: Es braucht Ziele, um den bestmöglichen Fortschritt zuerreichen.Der Grund für diese Vernachlässigung ist oftmals, dass die Fachkraft fürArbeitssicherheit viel zu sehr mit dem sprichwörtlichen "Feuer löschen" imAlltag beschäftigt ist. Ständig kommt es zu ungeplanten Ereignissen, diebewältigt werden müssen: Sei es in Form von Arbeitsunfällen, überfordertenFührungskräften, die versuchen, alle Aufgaben zu delegieren oder Mitarbeiter,die unsicher arbeiten und über Schutzmaßnahmen diskutieren. Es fehlt in derWahrnehmung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit schlichtweg die Zeit fürstrategische Überlegungen.Dabei lassen sich die heutigen Probleme nicht ohne gezielte Maßnahmen beheben.Wer als Unternehmen hingegen auf strategische Lösungen direkt zu Beginn desJahres setzt und bewusst sich Zeit für Zielformulierungen und Maßnahmenplänenimmt, wird am Ende des Jahres sehr wahrscheinlich deutliche Fortschritte sehen.Ziele sollten in den ersten Monaten festgelegt werdenDie Entwicklung von Zielen und daraus folgenden Maßnahmen werden durch dieFachkraft für Arbeitssicherheit idealerweise innerhalb der ersten Monate des