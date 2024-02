Li Auto – diesen chinesischen Autobauer haben aktuell nur wenige Anleger auf dem Schirm. Völlig zu Unrecht, wie der am Montagmorgen vorgelegte Geschäftsbericht zeigt, denn der Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Range-Extender ist operativ auf einem richtig guten Weg. Auch in 2024, wie der Ausblick zeigt.

Dank einer rekordhohen Zahl von Fahrzeugauslieferungen konnte Li Auto im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,88 Milliarden US-Dollar erzielen. Analysten hatten lediglich 5,53 Milliarden US-Dollar geschätzt. Geradezu pulverisiert wurden die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie. Hier legte Li Auto 0,93 US-Dollar vor, die Konsensprognose hatte bei 0,93 US-Dollar pro Anteilsschein gelegen.

Mit knapp 132.000 Fahrzeugen lieferte der Autohersteller in den vergangenen drei Monaten fast so viele Fahrzeuge aus, wie im gesamten Jahr 2022 zusammen. Gegenüber dem Vorjahresquartal beträgt die Steigerung der ausgelieferten PKW 185 Prozent – das Volumen wächst also schnell, und zwar ohne, dass die Margen darunter leiden würden.

Profitables Wachstum

Die Bruttomarge konnte Li Auto nämlich deutlich steigern, und zwar sowohl gegenüber dem Vor- als auch dem Vorjahresquartal. Mit 23,5 Prozent steigerte sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahrquartal um 1,5 Prozentpunkte, gegenüber dem Zeitraum vor einem Jahr sogar um 3,2 Prozentpunkte.

Dadurch kletterte der Nettogewinn nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) auf 810 Millionen US-Dollar, nach unternehmenseigener Rechnung (Non-GAAP) auf immerhin 646 Millionen US-Dollar. Das bedeutet einen Gewinnsprung von 374 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch beim Cashflow schnitt das Unternehmen hervorragend ab. Kapitalmaßnahmen dürften hier im Unterschied etwa zum Konkurrenten Nio, das noch nicht profitabel wirtschaftet, keine nötig werden.

Überzeugender Ausblick

Seinen Ausblick für das kommende Quartal hat Li Auto angehoben. Der Fahrzeugbauer sieht im traditionell schwachen, ersten Quartal 100.000 bis 103.000 Auslieferungen, was gegenüber dem Vorjahr rund einer Verdoppelung entsprechen würde. Daraus soll ein Umsatz von 4,4 bis 4,53 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Aktie wechselt Vorzeichen, Plus seit Jahresbeginn

Die Aktie ist entsprechend der guten Zahlen und des optimistischen Ausblicks, gerade im Unterschied zu anderen Herstellern von E-Fahrzeugen wie Tesla, gefragt. In der US-Vorbörse legen die Papiere rund acht Prozent zu.

Kann Li Auto diese Gewinne halten, würde die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel das Vorzeichen wechseln und seit dem 01. Januar rund ein Prozent im Plus liegen. Tesla dagegen hat etwa 23 Prozent an Wert verloren, der chinesische Konkurrent BYD kommt aktuell auf ein Minus von 15 Prozent. Damit ist Li Auto eindeutig auf der Überholspur.

Fazit: Ernsthafte Konkurrenz für BYD und Tesla

Angesichts der von Li Auto vorgelegten Quartalszahlen muss sich die Konkurrenz warm anziehen: Hier wächst ein ernstzunehmender Rivale für BYD, Tesla und Co. heran – und zwar schnell. Zu einem Erfolg für Anleger könnte die Aktie vor allem deshalb werden, weil dieses Wachstum schon jetzt vergleichsweise profitabel ist und es Li Auto erfolgreich gelungen ist, sich mit seinen Fahrzeugen im margenstarken Premium-Segment zu positionieren.

Die internationale Expansion des Fahrzeugherstellers steht noch aus. Gerade auf konservativen Automärkten wie dem deutschen könnte Li Auto Erfolg haben, denn die auf Verbrennungsmotoren basierenden Reichweitenverlängerer könnten mit der Reichweitenangst eines der bislang größten Hindernisse für den Kauf eines Elektrofahrzeugs adressieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion