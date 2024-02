FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 4,90 auf 4,85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei spanischen Banken richteten sich die Bedenken nun darauf, wie eventuelle Zinssenkungen den Nettozinsertrag belasten könnten, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch gebe es mehrere Möglichkeiten für eine weiter starke Gewinnentwicklung./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 3,837EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 10:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,85

Kursziel alt: 4,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m