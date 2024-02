Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dong Ha, Vietnam (ots/PRNewswire) - Electric Wind Power ("das Unternehmen",SHA:688660), eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (SEHK:2727,SSE:601727) sowie Chinas führender Hersteller von Onshore-Windkraftanlagen undeiner der größten Hersteller von Offshore-Windkraftanlagen in China,unterzeichnete kürzlich einen Vertrag über die Lieferung seinerfortschrittlichen Windturbinen an die Joint-Venture-Partner Hai Anh Wind PowerCompany, IPC Construction Joint Stock Company (IPC E&C) und Asia IndustrialTechnology Joint Stock Company (ACIT) für das Hai Anh Windparkprojekt in derProvinz Quang Tri, Vietnam. Der Windpark mit einer Fläche von 855,25 Hektar wirdeine installierte Leistung von 40 MW bereitstellen. In ihm werden achtWindturbinen des Typs WH5.25-172 des Unternehmens zum Einsatz kommen, um diegrüne Energiewende in Südostasien voranzutreiben.Electric Wind Power bringt umfangreiche Erfahrungen in der internationalenZusammenarbeit mit und brachte seine modernsten Windkrafttechnologien und-produkte sowie sein erfahrenstes Team in das Hai Anh Windparkprojekt ein. Dieglobale Entwicklungsstrategie des Unternehmens für grüne Energie erleichtert diegrenzüberschreitende Übertragung von sauberer und effizienter Energie undverbessert gleichzeitig die Energieversorgung der Partnerländer. Dadurch wirddie lokale Energieverbrauchsstruktur optimiert und eine grüne undkohlenstoffarme Entwicklung rund um den Globus vorangetrieben.Das Hai Anh Windparkprojekt ist das erste Windkraftprojekt des Unternehmens inVietnam und nutzt die Windturbine WH5.25-172 von Electric Wind Power, die denbisher größten Durchmesser einer Onshore-Windturbine auf dem vietnamesischenMarkt aufweist. Mit einer Nabenhöhe von 125 Metern verfügt das Projekt über diegrößte Einzelmaschinenleistung und die höchste Nabenhöhe aller internationalenOnshore-Projekte des Unternehmens. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags setztElectric Wind Power seine Unterstützung für Chinas Initiative der NeuenSeidenstraße fort und fördert zugleich aktiv die grüne Entwicklung. Ein weiteresVorzeigeprojekt, das die transnationale Energie des Unternehmens zeigt, ist derBau des Senj Wind Power Project in Kroatien, das größte Onshore-Windkraftprojektauf dem Balkan.Vietnam hat in den letzten Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklungerfahren und verfügt über ein enormes Potenzial für künftigesWirtschaftswachstum, das zu einem starken Anstieg der Stromnachfrage führenwird. Laut Vietnams jüngstem nationalen Energieplan wird sich das Land um einenraschen Ausbau der erneuerbaren Energien bemühen, um die steigendeStromnachfrage zu decken und dabei den Anteil der thermischen Stromerzeugung