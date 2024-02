AKTIE IM FOKUS Adesso bauen Gewinne aus - Geschäftszahlen treiben weiter an Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso haben am Montag nahtlos an die Kursgewinne vom Freitag im späten Handel angeknüpft. Sie gewannen am Vormittag 6,3 Prozent auf 105,40 Euro. Am Freitag hatte das Unternehmen kurz vor Xetra-Schluss …