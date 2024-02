Analyst Gunther Zechmann betonte in einer am Montag veröffentlichten Studie, dass der Schwerpunkt auf einer möglichen Abspaltung der Sparte für rezeptfreie Medikamente liegen werde. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 dürfte hingegen vorsichtig ausfallen, da der neue Konzernchef Bill Anderson voraussichtlich eine eher zurückhaltende Perspektive wählen werde.

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung vor dem Kapitalmarkttag ebenfalls unverändert auf "Neutral" belassen und dabei ein Kursziel von 34 Euro beibehalten. Analyst Richard Vosser äußerte die Einschätzung, dass beim Agrarchemie- und Pharmakonzern strukturelle Veränderungen möglicherweise längere Zeit in Anspruch nehmen könnten. Dies begründete er mit den gegenwärtigen Herausforderungen, mit denen die Geschäftsbereiche Agrar und Pharma konfrontiert sind. Ein weiterer Grund für diese Einschätzung liegt darin, dass potenzielle Erlöse aus dem Verkauf des Bereichs rezeptfreie Arzneien aus Sicht des Gesamtkonzerns möglicherweise nicht den langfristigen Wertschöpfungszielen entsprechen könnten.

Laut Marketscreener bieten die Titel nach dem diesjährigen Kursrückgang von knapp 15 Prozent ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 57 Prozent. Der Analystenkonsens lautet 'Aufstocken'. Bayers Kapitalmarkttag findet am 5. März statt.

Wie am Montag außerdem bekanntgegeben wurde, kann Bayer die Entwicklung eines potenziellen Mittels gegen einen bestimmten Lungenkrebs in den USA beschleunigt vorantreiben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe demnach dem Wirkstoff BAY 2927088 den Status einer "Breakthrough Therapy" verliehen, teilte Bayer am Montag mit.

Der Breakthrough-Therapy-Status wird Medikamentenkandidaten verliehen, die gegen schwerwiegende Erkrankungen gerichtet sind und bei denen vorläufige klinische Daten darauf hinweisen, dass der Wirkstoff möglicherweise eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu bereits verfügbaren Therapien darstellen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 28,54EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 11:50 Uhr) gehandelt.