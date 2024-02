Frankfurt am Main (ots) -



- Spürbarer Erfolg beim Treibhausgas-Ausstoß: 32 Prozent weniger Emissionen

gegenüber dem Basisjahr 2019.

- Unternehmen will weltweit 10 Millionen Menschen für grüne Arbeitsplätze bis

2030 qualifizieren und vermitteln.

- Ziel für Geschlechtervielfalt in Führungspositionen in Deutschland

übererfüllt.



Mit der Veröffentlichung ihres jüngsten Environmental Social Governance

(ESG)-Reports 2022-2023 präsentiert die ManpowerGroup ihre Aktivitäten und

Erfolge in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der

Nachhaltigkeitsbericht mit dem Titel "Working to Change the World"dokumentiert

aber nicht nur die Fortschritte des Unternehmens in diesen Bereichen, sondern

setzt auch klare Ziele für die Zukunft.







wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und spiegelt unser

Engagement für eine bessere Zukunft wider. Unser ESG-Report konzentriert sich

daher auf die Verbindung von Mensch und Umwelt und belegt unser Bestreben, in

allen Aspekten unseres Handelns nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern. Er

enthält unsere globalen Kernaspekte in den drei Schwerpunktbereichen Menschen &

Wohlstand, Planet und Grundsätze der Unternehmensführung", sagt Iwona Janas,

Country Manager der ManpowerGroup Deutschland.



Der Report weist eine Reduktion der direkten Emissionen (Scope 1 und 2) um 32

Prozent seit 2019 aus, wodurch die ManpowerGroup ihrem Ziel, bis 2045

klimaneutral zu werden, näherkommt. Die Emissionen des Unternehmens werden seit

Jahren akribisch gemessen, reduziert und offengelegt. Als erster der Branche hat

sich die ManpowerGroup im November 2021 der unabhängigen Science Based Targets

Initiative (SBTi) angeschlossen. Mit dem freiwilligen Beitritt betont das

Unternehmen, dass seine Nachhaltigkeitsstrategie auf einer wissenschaftlichen

Grundlage steht - mit jederzeit überprüfbaren Zielen und Maßnahmen.



ESG-Kriterien in Mobilitätsstrategie und Digitalisierungsoffensive vereint



Außerdem unterstreicht die ManpowerGroup im Report ihre Bemühungen um

nachhaltige Mobilitätslösungen. In Deutschland hat das Unternehmen Elektroautos

im Angebot und bereits 35 Prozent seines Fuhrparks vom Leasing auf flexible

Auto-Abos umgestellt. Zusätzlich wurde 2022 das Bike Leasing als Angebot für

Mitarbeitende eingeführt. Bereits seit Jahren werden deutsche Standorte mit

Ökostrom versorgt. Hinzu kommt eine umfassende Digitalisierungsoffensive, die

Arbeitsprozesse optimiert und ebenfalls zur CO2-Reduktion beiträgt.



Mehr als 50 Prozent weibliche Führungskräfte in Deutschland

