ABU DHABI (dpa-AFX) - Das Ministertreffen der Welthandelsorganisation (WTO) hat am Montag mit einem Aufruf zur Einigkeit begonnen. Verhandler müssten "die Ärmel hochkrempeln", um Vereinbarungen über die Ziellinie zu bringen, sagte Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala in Abu Dhabi.

In Zeiten, in denen die globale Zusammenarbeit auf einem Tiefpunkt ist, war es der Ökonomin 2022 gelungen, das erste multilaterale Handelsabkommen abzuschließen, in dem die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Dabei ging es um die schädlichsten Formen von Fischereisubventionen. In Abu Dhabi soll nun ein zweites Abkommen hinzukommen, das alle Formen von Subventionen betrifft, die zu Überkapazitäten oder Überfischung beitragen können. Gerungen wird noch um Ausnahmeregeln und Übergangszeiten. Ein Handelsdiplomat in Genf bezeichnete die Chancen auf eine Einigung mit 50:50.