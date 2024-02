Binance Holdings wird 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, nachdem ein Richter einem Vergleich zugestimmt hat, der eine der höchsten strafrechtlichen Sanktionen in der Geschichte der USA gegen die größte Kryptowährungsbörse der Welt vorsieht.

"Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier kompromittiert wurde", zitiert Bloomberg US-Bezirksrichter Richard Jones bei einer Anhörung am Freitag in Seattle.