HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vitesco nach vorläufigen Zahlen für 2023 von 91 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog sich in seiner Studie auch auf den Prozess der Übernahme durch Schaeffler. Auf das Umtauschverhältnis werde sich wohl die Differenz der Schaeffler- und Vitesco-Aktienkurse in den drei Monaten vor der Übernahmeankündigung auswirken./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,23 % und einem Kurs von 75,00EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 11:23 Uhr) gehandelt.