Wiesbaden (ots) - Trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sowie

anhaltend hoher Inflation schloss die R+V Versicherung das Geschäftsjahr 2023

mit einem gestiegenen Beitragsvolumen ab.



- Die R+V Gruppe legte 2023 bei den Beiträgen um 1,5 Prozent auf rund 20

Milliarden Euro zu.

- Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lag der Umsatz mit 15,6 Milliarden Euro

auf dem Vorjahresniveau.

- Für 2024 vorsichtig optimistisch. Forderung: Private Altersvorsorge politisch

stärken.





Angesichts weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen war 2023 fürdie Versicherungswirtschaft ein erneut herausforderndes Geschäftsjahr. "Trotzgroßer Verunsicherung bei vielen Menschen und Unternehmen ist es der R+V Gruppegelungen, auf den Wachstumspfad zurückzukehren", sagt R+V-VorstandsvorsitzenderNorbert Rollinger. "Das ist einer großen Gemeinschaftsleistung im Innen- undAußendienst und einem hervorragenden Zusammenspiel mit unseren Vertriebspartnernzu verdanken."Die Beitragseinnahmen der R+V Gruppe kletterten 2023 um 1,5 Prozent auf 19,8Milliarden Euro. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft bewegte sich derVersicherer der genossenschaftlichen Finanzgruppe mit 15,6 Milliarden Euro aufdem Vorjahresniveau. Die Aktive Rückversicherung verzeichnete einenUmsatzanstieg von 5,6 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro und befindet sich damitnach einer Konsolidierung des Portfolios auf ertragsorientiertem Wachstumspfad.Um starke 13,6 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigerte sich die italienischeR+V-Tochter Assimoco. Die erfolgreichen Vertriebspartnerschaften mit dergenossenschaftlichen Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) und der größtenitalienischen Bankgenossenschaft ICCREA versprechen auch für 2024 weiteresWachstum."Private Altersvorsorge dringend stärken"Das Jahr 2024 bleibt von großer Unsicherheit geprägt. "Wir sind für dasGesamtjahr dennoch vorsichtig optimistisch und hoffen auf ein Wachstum aufBranchenniveau", sagt Rollinger. Die Branche rechnet mit einem Wachstum von 3,8Prozent in diesem Jahr. In unsicheren Zeiten kann die VersicherungswirtschaftStabilität und Sicherheit geben. Ein Lichtblick seien die sinkende Inflation undeine für den Jahresverlauf 2024 prognostizierte leichte Konjunkturerholung. "Vonder Politik erwarten wir in diesem Jahr ein deutliches Signal zur Stärkung derprivaten Altersvorsorge", betont der R+V-Chef. Dies sei dringend notwendig, dadie gesetzliche Rente bekanntermaßen nicht ausreiche, um Versorgungslücken zuschließen und die Menschen vor Altersarmut zu schützen. Der Bedarf anzusätzlicher privater und auch betrieblicher Altersvorsorge sei in derBevölkerung weiter ungebrochen hoch. "Die Versicherungswirtschaft bietet hier