Karlsruhe (ots) - Am 3. und 4. März 2024 feiert die EUROVINO - Fachmesse für

Wein ihre Premiere in der Messe Karlsruhe: Dabei erwartet die Besuchenden aus

Handel, Gastronomie und Hotellerie das Wein- und Schaumweinangebot von rund 300

Ausstellenden, die ca. 500 Weingüter aus rund 30 Ländern repräsentieren, und

dabei aktuelle Branchentrends wie zum Beispiel alkoholfreie Varianten bedienen.

Das begleitende Programm der EUROVINO bestehend aus dem Powerfrühstück, der

Expert Area und dem Netzwerkabend am Sonntag komplettiert das Portfolio der

neuen Fachmesse.



"Die EUROVINO stellt für den deutschen und europäischen Markt eine neue,

fokussierte Plattform dar, die das Thema Wein als Kulturgut klar in den

Mittelpunkt stellt, den Besuchenden ein gut strukturiertes und qualitätsvolles

Ausstellerangebot sowie Zeit für Information und den fachlichen Austausch

bietet" , fasst Dr. Hermann Pilz, Beiratsvorsitzender der EUROVINO, zusammen.







Ausstellerangebot der EUROVINO



Das Portfolio aus rund 300 ausstellenden Weingütern, Genossenschaften, Verbänden

und Importeuren präsentiert eine Vielfalt an qualitativ hochwertigen und

innovativen Weinen und Schaumweinen mehrheitlich aus Deutschland und Europa. Die

Ausstellerübersicht ist jederzeit unter www.eurovino.info/aussteller

(https://www.eurovino.info/de/ausstellen/aussteller.html#/) zu finden.



Dabei werden auch gegenwärtige Branchenthemen und -trends wie zum Beispiel neue

Verpackungslösungen und Mehrwegsysteme, Weine aus pilzwiderstandsfähigen

Rebsorten (Piwi-Weine) oder entalkoholisierte Produkte bedient. Letztere sind

bei Endverbrauchern nicht nur in der aktuellen Fastenzeit ein Thema: Der Anteil

entalkoholisierter Weine am deutschen Weinkonsum lag nach Angaben des Deutschen

Weininstituts (DWI) 2022 zwar bei lediglich einem Prozent - der Absatzzuwachs

jedoch bei circa 18 Prozent. Anzeichen dafür, dass dieses Segment immer

wichtiger wird. Dies wird auch im Portfolio der Ausstellenden auf der EUROVINO

sichtbar: Egal ob Weingut, Genossenschaft oder Importeur - zahlreiche Aussteller

haben entalkoholisierte Weine und Schaumweine (neu) im Angebot. Dazu gehört auch

Weingroßhändler und -importeur Weinkontor Freund. Dessen Marketing Manager

Alexander von Fischer unterstreicht die Entwicklung zu mehr alkoholfreiem

Weinkonsum: "Weine und Spirituosen ohne oder mit wenig Alkohol sind weiter auf

Wachstumskurs und bilden jedes Jahr einen größeren Teil in unserem Sortiment. Seite 2 ► Seite 1 von 3

