Binect AG sichert sich Mega-Auftrag im Wert von 3,3 Millionen Euro! Die Binect AG, ein führender Anbieter digitaler Service-Plattformen, hat einen lukrativen Großauftrag in Höhe von 3,3 Mio. Euro erhalten. Der Auftrag wird in Kooperation mit Campaign, direct services Gütersloh GmbH realisiert.