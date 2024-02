FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Umtauschverhältnis im Zuge der Vitesco -Übernahme durch Schaeffler sorgt am Montag auf beiden Seiten für Bewegung. Bei Vitesco war diese negativ, denn hier ging es am MDax -Ende um fast zehn Prozent bergab, während Schaeffler um 1,5 Prozent stiegen und sich so im SDax unter die größeren Gewinner mischten. Vitesco erreichten den niedrigsten Stand seit Ende Dezember.

Das Umtauschverhältnis ist zentral für die Anleger, die noch Vitesco-Aktien besitzen, nachdem das Übernahmeangebot von Schaeffler im Dezember ausgelaufen war. Im Zuge der geplanten Verschmelzung wurde die Einigung auf ein vorläufiges Verhältnis von 11,4 Schaeffler-Aktien je Vitesco-Aktie mitgeteilt. Gemessen am Schaeffler-Kurs von 6,40 Euro entspräche dies einem Vitesco-Aktienwert von knapp 73 Euro. Diesem Niveau nähert sich nun der Kurs.