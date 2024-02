NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 50,00 auf 42,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beendeten Gespräche über einen teilweisen Verkauf des Asiengeschäfts beseitigten einen kurzfristigen Kurstreiber für die Aktie des Essenslieferdienstes, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Es könnte nun einige Zeit dauern, bis der Markt wieder mehr Vertrauen fasse in das künftige Potenzial beim freien Barmittelzufluss (FCF). Der Ausblick auf 2024 und die FCF-Erwartungen, die allerdings keine Zu- und Verkaufsaktivitäten beinhalteten, wurden immerhin beibehalten./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 04:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,29 % und einem Kurs von 20,70EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Lisa Yang

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,70

Kursziel alt: 50,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m