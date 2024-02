Düsseldorf (ots) - Die Geschichte eines 53-jährigen IT-Unternehmers aus

Dortmund, der durch die Entscheidung "Steuern ist Chefsache", 6-stellige

Steuerbeträge einsparen konnte, diese geschickt reinvestierte und nachhaltig in

Privatvermögen umwandelte.



Das "Steuer-Spiel" folgt klaren Regeln. Einige Unternehmen nutzen diese Regeln

zu ihrem Vorteil - andere wissen nicht einmal, dass es welche gibt.





Steuern sind neben Personal und Werbung der größte Ausgabenposten in den meistenUnternehmen. Insbesondere kleine und mittelständische Betriebe tragen eine hoheSteuerlast und jährliche Nachzahlungen an das Finanzamt lassen KMU-Inhaber oftzweifeln, steuerlich wirklich bestmöglich aufgestellt zu sein. Denn strategischeFehler, dazu gehört unter Umständen auch Nichthandeln, können sich in Zukunftteuer auswirken: Steuerlasten in Höhe von 5- bis 6-stelligen Beträgen könnteneigentlich in das eigene Unternehmen, den Vertrieb, das Marketing oder sogarprivat in Investments wie Aktien, Immobilien und andere Wertanlagen investiertwerden. Schnell fallen Opportunitätskosten an, die höher sind als zunächstgedacht.Wir waren zu Besuch bei Klaus Ewald, Inhaber eines IT-Unternehmens mit 15Mitarbeitern, das B2B-Kunden europaweit bei der Implementierung oder Optimierungvon Unternehmensprozessen mit SAP berät. Der 53-jährige Familienvater undstudierte Wirtschaftsingenieur begann vor knapp vier Jahren damit, sich aktivmit der Steuergestaltung auf Unternehmensebene und für private Zweckeauseinanderzusetzen.Nun hat er sich für ein Interview bereit erklärt. Hier gibt Ewald Einblicke, wieer gemeinsam mit einem Experten-Netzwerk Steuerstrategien der Großkonzerne zurSteueroptimierung umsetzte und gesparte Steuergelder clever für denVermögensaufbau nutzt - eine beeindruckende Geschichte, die wir in diesemArtikel näher beleuchten.Klaus Ewald - Ein Blick hinter die KulissenPrivat ist IT-Unternehmer Klaus Ewald Vater von fünf Kindern. Er studierteWirtschaft und war anschließend als SAP-Berater tätig. Im Jahr 2001 gründete erseine heutige Firma im Bereich SAP ERP sowie SAP S/4HANA. Die Software decktgrundlegende Unternehmensfunktionen wie Materialwirtschaft, Buchhaltung undControlling ab und ist vor allem in großen Unternehmen weit verbreitet. EwaldsUnternehmen betreut europaweit Kunden bei der initialen Beratung im Rahmen einerstrategischen Konzeption über die Projektsteuerung, das Anforderungsmanagement,das Customizing, den Go-live und die Migration bis hin zum Support.