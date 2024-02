--------------------------------------------------------------

Klagenfurt, Kärnten (ots) - Mit bis zu 80cm Neuschnee geht die Wintersaison inKärnten mit voller Kraft weiter. Nach dem guten Verlauf des bisherigenWinterhalbjahres mit einem Nächtigungsplus von 3,8% sowie gut gebuchtenSemesterferien ermöglicht der Nachschub von Frau Holle nun verstärktBuchungsanreize für den Sonnenskilauf und Osterurlaub im Kärntner Schnee.In den letzten Tagen kam einiges an Neuschnee auf Kärntens Bergen hinzu, so hatdas Nassfeld 80cm Neuschnee abbekommen, aber auch die anderen KärntnerSchigebiete präsentieren sich tief verschneit. Auf der Emberger Alm sind esebenfalls 80cm Neuschnee, am Katschberg 60cm, in Heiligenblut 50cm, auf derTurracher Höhe 35cm und sogar der Osten Kärntens hat auf der Petzen, der Koralpeoder am Klippitztörl noch einige Zentimeter Neuschnee erhalten.Der traditionelle Sonnenskilauf wird mit hervorragenden Pistenbedingungen unddem neuen SONNENSTUNDENZÄHLER eingeläutetKärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: "Wir wissen aus derGästebefragung, dass unsere Wintersport-Gäste die Wetterbedingungen an derAlpensüdseite mit mehr Sonne und besserer Bodensicht als im Norden als klarenPluspunkt für Kärnten sehen. Die Kärntner Skigebiete registrieren in denWintermonaten tatsächlich mehr Sonnenstunden als andere Ski-Destinationennördlich des Alpenhauptkamms. Den Wahrheitsbeweis tritt nun der neueSonnenstundenzähler an, der auf Initiative der Kärnten Werbung in Zusammenarbeitmit der GeoSphere Austria entwickelt wurde." Diese Visualisierung zeigt an, wieviele Sonnenstunden je Skigebiet seit Beginn des Winters aufgetreten sind.Verglichen wird die Sonnenscheindauer mit dem Durchschnitt der Sonnenstunden der20 größten Skigebiete Österreichs außerhalb von Kärnten. Die Daten werdentäglich von der GeoSphere Austria aktualisiert. Die Werte liegen im bishergemessenen Zeitraum von 1. November 2023 bis 25. Februar 2024 beidurchschnittlich rund 418 Stunden Sonne in den 23 Kärntner Skigebieten - und dasbei Schneesicherheit. In Kärntens Skigebieten gab es somit um ca. 40 % mehrSonnenstunden als im Durchschnitt der 20 größten Skigebiete Österreichsaußerhalb Kärntens. Hier liegt der Mittelwert bei 300 Sonnenstunden.Mit einem Klick auf das jeweilige Skigebiet ist auf folgender Seite die aktuelleSonnenstundendauer aller 23 Skigebiete individuell abrufbar:https://www.kaernten.at/ski/ .