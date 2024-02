Ebersdorf bei Coburg (ots) - Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten

europaweit agierenden Hersteller für maßgeschneiderte Verpackungen aus Well- und

Vollpappe ( http://www.schumacher-packaging.com/ ), schließt 2023 im Vergleich

zum Branchendurchschnitt absatzstärker ab. Mit einem Jahresumsatz von rund 940

Mio. Euro verzeichnet der Mittelständler dennoch einen Umsatzrückgang von rund

21 Prozent. Die Mitarbeiterzahl liegt aktuell bei rund 4.000. Ausschlaggebend

für die Entwicklung waren neben der Konjunkturflaute sinkende Papierpreise und

Sondereffekte. Als Vorreiter der Branche in den Bereichen Digitalisierung und

Innovation setzt Schumacher Packaging auf nachhaltige Verpackungslösungen.



Das Jahr 2023 war geprägt von Inflation und Konjunkturflaute - diese

Herausforderungen sind auch an der Schumacher Packaging Gruppe nicht spurlos

vorbeigegangen. Den größten Umsatzrückgang in Höhe von 47 Prozent verzeichnete

das Unternehmen aufgrund des starken Preisverfalls in der Papiererzeugung sowie

Modernisierungsarbeiten an der Papiermaschine in Myszkow, die zu einem

sechsmonatigen Stillstand geführt hat. Zudem ist die verkaufte Menge an Well-

und Vollpappe-Produkten des Unternehmens um 6,5 Prozent gesunken.







um 9,1 Prozent und BeNeLux um 10 Prozent zurückgegangen ist, blickt das

Familienunternehmen damit auf ein solides Ergebnis. "Angesichts der

Sondereffekte, die das Geschäft belastet haben, sind wir zufrieden, dass wir in

diesen schwierigen Zeiten unser Geschäftsjahr moderat abschließen konnten.

Gerade vor dem Hintergrund des stark überproportionalen Wachstums, das wir in

den vergangenen Jahren verzeichnet haben, nehmen wir eine gute Marktposition

ein", erläutert Björn Schumacher, Geschäftsführer der Schumacher Packaging

Gruppe.



Modernisierung führt zu Sondereffekten



Auf den Umsatz des Verpackungsspezialisten haben sich Modernisierungen und damit

verbundene Produktionsunterbrechungen ausgewirkt. So wurde die

Hochleistungswellpappenanlage im Werk Ebersdorf im ersten Halbjahr 2023 komplett

umgebaut und erneuert. Dadurch gab es auch im Stammwerk Stillstände von

insgesamt mehreren Wochen. Die Modernisierung sowie der Ausbau auf doppelte

Kapazität der Papiermaschine in Myszkow wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit sowie

Energie- und Fasereffizienz unternommen. Nach erfolgreichem Anlauf im Januar

läuft diese wieder über Plan und produziert Papier in Höchstqualität.



Zukunftsstärke durch Innovation und Technologien



"Wir konnten uns in herausfordernder Wirtschaftslage behaupten, weil wir nach

echten Innovationen und individuellen Lösungen streben. Gerade jetzt ist es Seite 2 ► Seite 1 von 2

