Vancouver, British Columbia – 26. Februar 2024 / IRW-Press / – United Lithium Corp. („United“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ULTH; OTCQX: ULTHF; FWB: 0UL) gibt mit Stolz bekannt, dass seine Stammaktien am OTCQX Best Market („OTCQX“) aufgenommen wurden und dort ab sofort unter dem Börsensymbol „ULTHF“ gehandelt werden. OTCQX ist das höchste und am stärksten regulierte Marktsegment der OTC Markets Group, in dem rund 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Der Handel im Börsensegment OTCQX wird die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für Anleger in den Vereinigten Staaten verbessern. Die Börsennotierungen der Stammaktien des Unternehmens an der kanadischen Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol ULTH und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel 0UL bleiben weiterhin aufrecht.