Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -



- Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Cybersecurity- und

Informationstechnologie-Gruppe, die im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 12

Millionen Euro erzielte, erfolgte in Partnerschaft mit Simon Church und

entsprach der Vision des Managementteams.



Atena Equity Partners hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Redshift Group, einem

Spezialisten für Cybersicherheit und Informationstechnologie, erworben. Der

Erwerb von 51 % der Anteile wurde in Partnerschaft mit Simon Church, einem

renommierten Fachmann auf dem Gebiet der Cybersicherheit, abgeschlossen, während

das Managementteam im Unternehmen verbleibt und sich voll und ganz dem Wachstum

verpflichtet.







von Redshift zu erschließen, indem sowohl organisches Wachstum als auch

strategische Übernahmen geprüft werden. Das gemeinsame Ziel ist es, Redshift als

Spitzenreiter in Portugal zu positionieren und die internationale Expansion

voranzutreiben.



Redshift hat im Jahr 2023 einen Umsatz von über 12 Millionen Euro erzielt und

damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr erreicht. Die 14 Jahre

alte Informationstechnologie-Gruppe ist auf Lösungen und Dienstleistungen in den

Bereichen Cybersecurity, Cloud, Low Code sowie Informationsmanagement

spezialisiert. Sie verfügt über Einrichtungen in den wichtigsten Städten

Portugals wie Lissabon und Porto. Das hochspezialisierte Team von über hundert

Mitarbeitern betreut weltweit mehr als 150 Kunden aus den Bereichen öffentliche

Verwaltung, Banken, Industrie, Gesundheitswesen, Versicherungen,

Telekommunikation, Verkehr und Versorgungsunternehmen. Zur Gruppe gehören

Redshift Consulting, Redshift Solutions und Redshift Innovation, die alle mit

weltweit führenden Softwareunternehmen zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte

Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden zu liefern.



João Manso, CEO, Gründer und Anteilseigner von Redshift, betont: "Die

Investition von Atena in Redshift ist eine Anerkennung unserer bisherigen

Leistungen und schafft die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum. Mit

Atena und Simon an Bord stärken wir unser Leistungsversprechen und unsere

Wettbewerbsfähigkeit, indem wir ihr Know-how und ihre Ressourcen nutzen."



Miguel Lancastre, Gründungspartner von Atena Equity Partners, unterstreicht:

"Redshift ist in einem verlockenden und schnell wachsenden Sektor mit

beträchtlichen Wachstumsaussichten tätig. Durch die Kombination der Expertise

des Redshift-Teams mit dem Know-how von Simon und den Fähigkeiten und Ressourcen

von Atena sind wir in der Lage, das Potenzial des Unternehmens voll

