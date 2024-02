Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wangen an der Aare (ots) - Das Handwerk ist eine traditionsreiche Branche, diesich im Wandel der Zeit jedoch maßgeblich verändert hat. Während Handwerker imMittelalter am Hof hoch angesehen und unverzichtbar waren, muss sich die Brancheheutzutage auf andere Weise bewähren. Adrian Bauer und Oliver Bauer von derProjektBauer GmbH haben es sich zur Aufgabe gemacht, den heutigenHandwerksbetrieben zu mehr Kapazität und Größe zu verhelfen. Wie es ihrerMeinung nach um das Handwerk steht und was Betriebe tun müssen, um endlichwieder zu wachsen, verraten sie hier.In den letzten Jahren wurde die Handwerksbranche durch die Krisenzeiten stark inMitleidenschaft gezogen. Viele Betriebe konnten sich aufgrund der dünnenAuftragslage kaum über Wasser halten, während gleichzeitig der Fachkräftemangelfür eine hohe Belastung innerhalb des Teams sorgte. Spätestens wenn die erstenStammkunden nicht mehr gehalten werden können, ist den meisten klar: Es musseine Veränderung her. Doch vielen Betrieben fällt es schwer, ihren Platz in derheutigen Marktstruktur zu finden. "Für die Handwerksbranche ist ein generellesUmdenken gefragt. Sie muss effizienter, moderner und digitaler werden - dochgenau das stellt viele Betriebe vor große Probleme", berichtet Adrian Bauer,Geschäftsführer der ProjektBauer GmbH. "Den Unternehmen fehlt das nötige Wissen,um sich aus dem Teufelskreis aus Zeitmangel, Überlastung und finanziellenEngpässen zu befreien. Wer sich hier jedoch nicht rechtzeitig die nötige Hilfesucht, wird in kürzester Zeit von der Konkurrenz überholt.""Mit unserer Expertise gelingt es Handwerksbetrieben, sich schnell aus diesemTeufelskreis zu befreien", erklärt Oliver Bauer, ebenfalls Geschäftsführer derProjektBauer GmbH. Die beiden Brüder kommen selbst aus dem Handwerk und habenmit ihrem Unternehmen eine Anlaufstelle für Handwerksbetriebe geschaffen, diesich nach neuen Wegen umsehen. Mit ihren Workshops sorgen sie dafür, dass dieBetriebe ihrer Kunden zukunftstauglich werden und sich den Anforderungen derZeit anpassen. "Durch unsere Beratung erhalten sie das nötige Know-how, um ihrPotenzial endlich entfalten zu können", berichtet Adrian Bauer von derProjektBauer GmbH. "Wir sprechen mit ihnen über ihre Marktpositionierung, dieexterne Kommunikation, die Webseitengestaltung, die Prozessoptimierung,Verkaufsgespräche und die nötigen Akquise-Maßnahmen." Zu Beginn einer solchenBeratung steht jedoch immer das Verständnis für die eigene Branche. "Nur werversteht, auf welcher Geschichte und welchen Entwicklungen das eigeneUnternehmen aufbaut, der kann auch in Zukunft erfolgreich sein", sind sich diebeiden Geschäftsführer sicher.