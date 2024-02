Seite 2 ► Seite 1 von 2

Balingen (ots) - Den Wunsch nach einem spannenden Job in einer zukunftssicherenBranche teilen viele Menschen: Was fast schon zu schön klingt, um wahr zu sein,könnte für Interessierte schon bald Realität sein. Schließlich bieten MarwinGfrörer und Jan Kleinmann mit der JMVision GmbH genau das. Mit bewährtenMaßnahmen unterstützen sie ihre Kunden durch datengetriebenes Marketing undOmnipräsenz auf allen relevanten Kanälen dabei, messbar mehr Bewerber unddeutlich mehr Neukunden zu generieren. Ihr Anspruch, ihr Bestes zu geben, giltdabei gleichsam für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter. Was die JMVision GmbH alsArbeitgeber so attraktiv macht und warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Siehier.Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt: Während einerseits in nahezu allen Branchenhänderingend nach qualifizierten Fachkräften gesucht wird, halten andererseitsmotivierte Kräfte nach einer Anstellung Ausschau, die wirklich zu ihnen passt.Sie wünschen sich neben einem attraktiven Arbeitsumfeld und der Arbeit aufAugenhöhe vor allem eines: eine interessante Anstellung in einerzukunftsträchtigen Branche - ein Wunsch, der in vielen Ohren nach Utopie klingt.Doch nicht so bei der JMVision GmbH. "Wir bieten Bewerbern genau das. Dabeilocken wir nicht mit falschen Versprechungen, sondern überzeugen sie mitTatsachen und handfesten Vorteilen", betont Marwin Gfrörer, Geschäftsführer derJMVision GmbH."Unsere Partnerbetriebe kommen aus allen möglichen Branchen der Industrie - undsie sind immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern", ergänzt seinGeschäftspartner Jan Kleinmann. "Wer sich für eine Anstellung bei unsentscheidet, sichert sich also einen Arbeitsplatz in einer spannenden undzukunftssicheren Branche - auch in Krisenzeiten." Mit der JMVision GmbHunterstützen die Experten ihre Kunden aus dem Bereich Industrie dabei,qualifizierte Mitarbeiter und Neukundenanfragen zu generieren. Dabei setzen sievor allem auf Sichtbarkeit in allen relevanten Kanälen, positionieren ihreKunden dort als attraktiven Anbieter und Arbeitgeber und schaffen es so nichtnur offene Stellen zu besetzen, sondern auch die Umsätze messbar anzukurbeln.Möglich ist dies nur aufgrund ihrer fachlichen Expertise und ihres eingespieltenTop-Teams. Um der wachsenden Nachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden,befindet sich das Unternehmen derzeit auf der Suche nach motivierten Talenten,die gemeinsam mit der JMVision GmbH wachsen und Großes bewirken möchten.JMVision GmbH: Mit attraktivem Arbeitsumfeld zu besten Ergebnissen für Kunden