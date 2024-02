Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der Vermögensaufbau mit Immobilien wird von vielen Menschen alsexklusives Privileg angesehen - ein Irrglaube, weiß Marcel Pfister, der Gründerund Geschäftsführer der DIK - Deutsche Immobilien Konzepte GmbH. Mit seinerDienstleistung öffnet er der breiten Bevölkerung die Tür zu exklusivenImmobilien als vielversprechende Kapitalanlage. Wie der Vermögensaufbau mitImmobilien gelingt, verrät er im Folgenden.Der Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage weckt bei vielen Menschen Ängste undBedenken. Nicht nur die Höhe der notwendigen Kreditaufnahme sorgt fürUnsicherheit - auch das Potenzial für einen langfristigen Vermögensaufbau wirdinfrage gestellt. Zusätzlich stellen Überlegungen zum Wert und zur Vermietungdes Objekts eine Herausforderung dar. Ein wesentlicher Faktor, der diese Sorgenverstärkt, ist der Mangel an Erfahrung und an Zeit, sich in die komplexe Weltder Immobilieninvestitionen einzuarbeiten. Hinzu kommt, dass viele Menschen dieeigenen finanziellen Möglichkeiten falsch einschätzen. Sie glauben, dass derKauf einer Immobilie größere Ersparnisse erfordere. "Viele Menschen begreifennicht, dass Immobilien die beste Möglichkeit sind, um eine solide Basis für dieAbsicherung des Ruhestands zu schaffen", sagt Marcel Pfister, Gründer undGeschäftsführer der DIK - Deutsche Immobilien Konzepte GmbH. "Damit verpassensie die Chance für nachhaltige Investitionen und lassen somit enormes Potenzialliegen.""Der entscheidende Schlüssel liegt darin, die richtigen Objekte zu erwerben, umsein Vermögen in Ruhe aufzubauen", fährt der Immobilienexperte fort. "Daserfordert nicht zwangsläufig einen hohen Eigenkapitalanteil, zumal dieMieteinnahmen dazu genutzt werden können, den Bankkredit abzubezahlen." Die DIKGmbH bietet ihren Kunden Immobilien mit hervorragender Bausubstanz an, die sichin Lagen mit großem Entwicklungspotenzial befinden. Marcel Pfister und sein Teamübernehmen sämtliche Schritte rund um den Kauf und kümmern sich anschließendauch um die Verwaltung. Mehr als 500 Anleger hat die DIK GmbH bislang beimlangfristigen Vermögensaufbau unterstützt. Viele ihrer Kunden haben inzwischenbereits ihre zweite oder dritte Immobilie erworben.Warum viele Menschen beim Immobilieninvestment scheiternUm mit dem Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich zu sein, bietet sich eineprofessionelle Unterstützung an. Denn wegen der Komplexität des Prozessesscheitern viele Menschen in ihrem Bestreben, weil sie schlichtweg nicht über dienotwendige Expertise für erfolgreiche Investitionen verfügen. Oftmals hegen sieden Wunsch nach finanzieller Freiheit, haben aufgrund einer festenVollzeitanstellung jedoch nicht die Zeit und Energie, die für erfolgreiche