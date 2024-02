SEOUL (dpa-AFX) - Nach Massenkündigungen unter jungen Ärzten in Südkorea hat die Regierung mit strafrechtlichen Maßnahmen und zeitweiligem Zulassungsentzug gedroht. Das Gesundheitsministerium rief die betroffenen Nachwuchsärzte am Montag auf, bis zum Donnerstag wieder zur Arbeit in die Krankenhäuser zurückzukehren. Neben strafrechtlichen Konsequenzen könnte ihnen ansonsten die Zulassung für mindestens drei Monate entzogen werden, sagte Vize-Gesundheitsminister Park Min Soo vor Journalisten. Hintergrund der Warnung ist ein Streit um eine geplante Erhöhung der Studienplätze im Fach Medizin.

Mit ihrer Kollektivaktion protestieren die Ärzte und Ärztinnen gegen die Bildungspläne der konservativen Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol. Nach Angaben der Behörden reichten bis Ende der vergangenen Woche mehr als 10 000 Ärzte im Praktikum und Assistenzärzte ihren Rücktritt von ihren Krankenhausposten ein. Von ihnen erschienen über 9000 nicht mehr zur Arbeit.