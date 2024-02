Berlin (ots) - "Wir brauchen endlich einen klaren Fahrplan für die WTO-Reform.Das erfordert ein Bekenntnis der Mitglieder zu den Grundprinzipien derWelthandelsorganisation. Wir brauchen eine ganzheitliche Vision - das gilt fürVerhandlungen, Überwachung und Beratung sowie für die Streitbeilegung. Zudemmuss das Moratorium für Zölle auf elektronische Übertragungen dauerhaftverlängert werden. So wird digitaler Handel unterstützt und dieWettbewerbsbedingungen für kleine Unternehmen weltweit verbessert", fordert Dr.Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), mit Blick auf die 13. Ministerkonferenz der World TradeOrganization (WTO).Der Außenhandelspräsident zeigt sich besorgt: "Die Erosion des Systems derWelthandelsorganisation hat in den letzten Jahren, insbesondere durchprotektionistische Handelsinterventionen, zugenommen. Die bevorstehende 13.Ministerkonferenz der WTO bietet jetzt die Möglichkeit, das globaleHandelssystem zu stärken. Es ist daher wichtig, dass die Konferenz greifbareErgebnisse liefert. Jeder sollte sich bewusst machen, welchen Wert dasWTO-System für die globale Entwicklung und das Leben der Menschen weltweit hat.""Die einzelnen Mitglieder der Welthandelsorganisation müssen jetzt über ihrenationalen Positionen hinausgehen und in einem gemeinsamen globalen Interessehandeln. Ein Scheitern der Konferenz hätte negative Auswirkungen auf die globalewirtschaftliche Entwicklung", mahnt Jandura.26. Februar 2024Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockHead of Communications & ProjectsTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5722083OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.