Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich-Oerlikon (ots) - An Werbekampagnen kommen Online-Shops längst nicht mehrvorbei - doch häufig erweisen sie sich als Strohfeuer und sind mit hohen Kostenverbunden. Um die Werbebudgets von Online-Shops effizient zu nutzen undnachhaltige Resultate zu erzielen, entwickelt Ephraim Chiozza mit der AdWiserGmbH Marketing-Ökosysteme, bei denen sich ein datenbasierter Ansatz mitMarketingpsychologie verbindet. Hier erfahren Sie, warum Werbung mehr als eineKampagne braucht.Viele Unternehmen, die einen Online-Shop für ihre Produkte oder Dienstleistungenbetreiben, setzen ein hohes Werbebudget ein, um neue Kunden zu gewinnen: Mitteuren Kampagnen in den sozialen Netzwerken soll Aufmerksamkeit erzeugt undInteresse geweckt werden. Die Ergebnisse rechtfertigen den finanziellen Einsatzallerdings häufig nicht - die Klickzahlen sind zwar beeindruckend, doch auf dieUmsätze wirkt sich das kaum aus. Es fehlt offenbar an einem durchschlagendenKonzept. "Wir sehen heute sehr oft, dass beim Marketing die Kampagne imVordergrund steht", sagt Ephraim Chiozza, Gründer und Geschäftsführer, AdWiserGmbH. "Wenn die potenziellen Kunden von dort aber zum Online-Shop gelangen,empfinden sie das meist als einen Bruch, weil es keine einheitlicheMarketingstrategie gibt. Die Folge ist, dass die Interessenten kurz vor dem Zielabspringen. Damit wird ein unglaubliches Potenzial verschenkt und dasWerbebudget sinnlos verschwendet.""Mit einer Gesamtstrategie, die Synergien zwischen den Kanälen nutzt undwirklich alle Bereiche der Außendarstellung erfasst, können wir potenzielleKunden auf ihrer Reise begleiten und sie von unserem Angebot überzeugen. Einsolcher Ansatz führt dann auch zu langfristigen Erfolgen", fügt derMarketing-Experte hinzu. Ephraim Chiozza kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung imMarketing verweisen und bringt bei der AdWiser GmbH auch sein umfangreichesunternehmerisches Wissen ein. Er schloss sein Studium zum eidg. dipl.Marketingleiter mit Auszeichnung ab, arbeitete für eine renommierte Agentur undleitete mehrere Start-ups, um schließlich die AdWiser GmbH zu gründen. DerFachmann für Neuroperformance Marketing ist zudem als Dozent an mehrerenHochschulen und als Keynote Speaker gefragt. Mit dem neunköpfigen Team derAdWiser GmbH kreiert er Marketing-Ökosysteme für Online-Shops, die auf einnachhaltiges Wachstum ausgerichtet sind. Mit seiner Agentur konnte er bereitszahlreichen Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum dabei helfen, mehraus ihrem Werbebudget herauszuholen.Wie die Zusammenarbeit mit der AdWiser GmbH abläuftWer sich für eine Zusammenarbeit mit der Agentur entscheidet, kommt zunächst in