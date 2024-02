Fairfax, Va. (ots/PRNewswire) - In der Pressemitteilung "TEOCOs neues Framework

treibt Zero Touch Operational Automation bei Magenta Telecom voran", die am 22.

Februar 2024 von TEOCO über PR Newswire veröffentlicht wurde, werden wir darauf

hingewiesen, dass der Name des Unternehmens in der gesamten Pressemitteilung als

"Magenta Telekom" geschrieben werden sollte und nicht wie ursprünglich

versehentlich veröffentlicht. Es folgt die vollständige, korrigierte

Pressemitteilung:



TEOCOs neues Framework ermöglicht Zero Touch Betriebsautomation bei Magenta

Telekom







Durch die automatische Reaktion auf Veränderungen im Netz und die Aktualisierungund Neukonfiguration von Zellparametern ohne manuelle Eingriffe geht MagentaTelekom einen weiteren Schritt in Richtung "Zero-Touch"-Netzbetrieb.TEOCO, der führende Anbieter von Analyse- und Optimierungslösungen für über 300Kommunikationsdienstleister weltweit, unterstützt Magenta Telekom, eineTochtergesellschaft der Deutschen Telekom, bei der Optimierung ihresMobilfunknetzbetriebs durch Automatisierung. SmartCM, die branchenführendeKonfigurationsmanagement-Plattform von TEOCO, enthält jetzt einAutomatisierungs-Framework, das Magenta nicht nur in die Lage versetzt, dieKonfiguration seines drahtlosen Netzwerks ohne menschliches Eingreifen zuüberwachen und anzupassen, sondern auch automatische Reaktionen auf veränderteNetzwerkbedingungen zu erstellen."Mobilfunknetze erfordern eine ständige Feinabstimmung", sagt Robert Schneider,Seniormanager Mobile Engineering & Lifecycle Management bei Magenta Telekom."Die Überwachung von Hunderten Millionen von Zellparametern ist eine wichtige,aber zeit- und arbeitsintensive Aufgabe. SmartCM erkennt Abweichungen und passtdie Zellparameter sofort und automatisch an und hilft Magenta Telekom, einebessere Netzabdeckung auf skalierbare und kosteneffiziente Weisebereitzustellen. Das neue Framework ermöglicht es Ingenieuren, Workflows zudefinieren, die auf externe Auslöser reagieren und automatischKorrekturmaßnahmen ergreifen."Die Magenta Telekom nutzt seit 2018 die SmartCM-Lösung von TEOCO zurKonfiguration ihres 5G-Netzes. Das SmartCM-Automatisierungsframework ermöglichtes Magenta, Daten, Dienste und bestehende und bewährte Optimierungsalgorithmenin einen automatisierten End-to-End-Prozess einzubinden, um eine Vielzahl vonAufgaben zu beschleunigen. Wenn beispielsweise der Datenverkehr einen bestimmtenSchwellenwert überschreitet, erkennen die Algorithmen dies und passen dieZellparameter automatisch an, um die Belastung auszugleichen. Das neue Frameworkkann so angepasst werden, dass eine Vielzahl von Netzwerkoptimierungsaufgabenautomatisiert werden kann, um sofortige Kosteneinsparungen zu erzielen undgleichzeitig die Netzwerkleistung zu verbessern."Magenta Telekom war schon immer ein Innovator in der Branche, der bereit war,über den Tellerrand hinauszuschauen", erklärt Atul Jain, Geschäftsführer vonTEOCO. "Mit den neuen Automatisierungsfunktionen kann das Unternehmen seinenNetzbetrieb für die vielen Möglichkeiten optimieren, die sich in Zukunft ergebenwerden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Magenta bei weiterenspannenden Projekten in der Zukunft."Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.teoco.com/View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/teocos-neues-framework-treibt-zero-touch-operational-automation-bei-magenta-telecom-voran-302068628.htmlPressekontakt:Anisha Vasudevan,anisha.vasudevan@teoco.com,Telefon (703) 322-9200,Fax (703) 322-9133Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173556/5722111OTS: TEOCO