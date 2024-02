Düsseldorf (ots) -



- O2 Telefónica wird in der ersten Jahreshälfte 2024 in Offenbach mit der

Einführung von Ericsson Cloud RAN beginnen, das 5G Standalone (SA)

unterstützt.

- Die Cloud RAN-Lösung nutzt die neuesten Entwicklungen bei Virtualisierung- und

Cloud-Technologien und ermöglicht eine höhere Flexibilität, eine schnellere

Servicebereitstellung und eine bessere Skalierbarkeit des Netzes.

- O2 Telefónica bietet Kunden damit eine neue Palette leistungsfähiger Dienste

sowie ein verbessertes Nutzererlebnis und profitiert von offeneren und

programmierbaren Netzwerkfunktionen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) und O2 Telefónica in Deutschland werden im ersten

Halbjahr 2024 in Offenbach mit der Einführung von Cloud RAN beginnen. Die

Technologie unterstützt 5G Standalone (SA) und markiert den ersten Einsatz von

Ericssons Cloud RAN-Portfolio in Europa.







Virtualisierungstechnologien, um mehr Flexibilität, eine schnellere

Servicebereitstellung und eine höhere Skalierbarkeit des Netzes zu ermöglichen.

Virtualisierung ist eine der wichtigsten Säulen der Open RAN-Technologie und ein

Schlüsselfaktor auf dem Weg zu offeneren und programmierbaren Netzen. Die

Einführung von Cloud RAN ermöglicht auf dem europäischen Markt eine größere

Bandbreite an leistungsfähigen Diensten und ein verbessertes Kundenerlebnis.

Zudem wird die Integration von Cloud-Komponenten neue Geschäftsmodelle und

Initiativen zur Umsatzsteigerung ermöglichen.



Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer, O2 Telefónica, sagt: "Wir

bauen unser Netz der Zukunft, um Verbrauchern und Unternehmen in Deutschland das

beste Netzerlebnis und neue digitale Dienste zu bieten. Unsere

Cloud-Transformation im Kern- und Zugangsnetz ist ein wichtiger Baustein für ein

flexibles, voll automatisiertes und leistungsstarkes Mobilfunknetz. Wir freuen

uns über die Partnerschaft mit Ericsson, die unser Partnerportfolio um moderne

Cloud-RAN-Technologie erweitert. Wir arbeiten mit den besten Akteuren in diesem

Bereich zusammen, um Netzinnovationen auf dem deutschen Markt voranzutreiben."



Daniel Leimbach, Westeuropachef von Ericsson, sagt: "Ericsson übernimmt die

Führung bei der Industrialisierung von Open RAN. Wir sind stolz darauf, diese

Reise gemeinsam mit unserem Partner Telefónica Deutschland anzutreten. Aufbauend

auf unserer Kooperation im Bereich 5G Packet Core Cloud Native werden wir

gemeinsam das Netz auf Cloud-Technologien umstellen, um den Weg für das Netz der

Zukunft zu ebnen."



Der Einsatz der Cloud-RAN-Technologie ermöglicht es O2 Telefónica, neue

Software-Funktionen schnell einzuführen, einen Open-RAN-Ansatz in der Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die gemeinsame Initiative bündelt die neuesten Entwicklungen bei Cloud- undVirtualisierungstechnologien, um mehr Flexibilität, eine schnellereServicebereitstellung und eine höhere Skalierbarkeit des Netzes zu ermöglichen.Virtualisierung ist eine der wichtigsten Säulen der Open RAN-Technologie und einSchlüsselfaktor auf dem Weg zu offeneren und programmierbaren Netzen. DieEinführung von Cloud RAN ermöglicht auf dem europäischen Markt eine größereBandbreite an leistungsfähigen Diensten und ein verbessertes Kundenerlebnis.Zudem wird die Integration von Cloud-Komponenten neue Geschäftsmodelle undInitiativen zur Umsatzsteigerung ermöglichen.Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer, O2 Telefónica, sagt: "Wirbauen unser Netz der Zukunft, um Verbrauchern und Unternehmen in Deutschland dasbeste Netzerlebnis und neue digitale Dienste zu bieten. UnsereCloud-Transformation im Kern- und Zugangsnetz ist ein wichtiger Baustein für einflexibles, voll automatisiertes und leistungsstarkes Mobilfunknetz. Wir freuenuns über die Partnerschaft mit Ericsson, die unser Partnerportfolio um moderneCloud-RAN-Technologie erweitert. Wir arbeiten mit den besten Akteuren in diesemBereich zusammen, um Netzinnovationen auf dem deutschen Markt voranzutreiben."Daniel Leimbach, Westeuropachef von Ericsson, sagt: "Ericsson übernimmt dieFührung bei der Industrialisierung von Open RAN. Wir sind stolz darauf, dieseReise gemeinsam mit unserem Partner Telefónica Deutschland anzutreten. Aufbauendauf unserer Kooperation im Bereich 5G Packet Core Cloud Native werden wirgemeinsam das Netz auf Cloud-Technologien umstellen, um den Weg für das Netz derZukunft zu ebnen."Der Einsatz der Cloud-RAN-Technologie ermöglicht es O2 Telefónica, neueSoftware-Funktionen schnell einzuführen, einen Open-RAN-Ansatz in der