HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 34,00 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungsboom spiegele sich allmählich in der finanziellen Entwicklung wider, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ