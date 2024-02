Berlin (ots/PRNewswire) - PowMr, ein führender Anbieter innovativer Lösungen für

erneuerbare Energien, ist stolz darauf, die Einführung seiner bahnbrechenden

netzunabhängigen Wechselrichter POW-SunSmart 8KL3 und 12KL3 bekannt zu geben.

Diese hochmodernen Wechselrichter wurden entwickelt, um den wachsenden

Anforderungen von Verbrauchern gerecht zu werden, die auf der Suche nach

zuverlässiger und erschwinglicher Energieunabhängigkeit sind, und werden

weltweit neue Maßstäbe für netzunabhängige Stromversorgungslösungen setzen.



Die für dreiphasige Systeme konzipierten Wechselrichter POW-SunSmart 8KL3 und

12KL3 bieten unvergleichliche Leistung und Effizienz und eignen sich für die

meisten Anwendungen im Wohnbereich. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und

ihrer robusten Bauweise bieten sie einen nahtlosen Übergang zum netzunabhängigen

Leben und gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auch in den

anspruchsvollsten Umgebungen.





Die POW-SunSmart Serie von PowMr entwickelt sich zu einem Vorreiter in derBranche, der mit seiner unvergleichlichen Funktionalität etablierten Marken wieDEYE Wechselrichtern die Stirn bietet. Durch den Einsatz modernster Technologieund unerschütterlicher technischer Fähigkeiten bleibt PowMr seiner Mission treu,Lösungen für erneuerbare Energien zu demokratisieren."Wir freuen uns sehr, die netzunabhängigen Wechselrichter POW-SunSmart 8KL3 und12KL3 auf den Markt zu bringen", so Tony, CEO von PowMr. "Diese Produkte sindein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Einzelpersonen und Gemeinden mitnachhaltigen Energielösungen zu unterstützen. Mit ihrer außergewöhnlichenLeistung und ihrem günstigen Preis wollen wir das netzunabhängige Lebenrevolutionieren und eine grünere Zukunft für alle schaffen."Die POW-SunSmart 8KL3- und 12KL3-Wechselrichter haben sich bei Anwendern in ganzEuropa und anderen Hochspannungsgebieten schnell großer Beliebtheit erfreut.Kunden loben ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Kosteneffizienz, was sie zueiner bevorzugten Wahl für netzunabhängige Anlagen jeder Größe macht.Hauptmerkmale der netzunabhängigen Wechselrichter POW-SunSmart 8KL3 und 12KL3:- Bis zu 800V PV-Eingangsspannung, ideal für hohe Leistungen.- Exklusive Li-Ionen-Batterie mit doppelter BMS-Aktivierung.- Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9 %.- Die Installation an der Wand spart Platz in der Wohnung.- Zeitfensterfunktion zur Kosteneinsparung mit Spitzen-Tal-TarifenWeitere Informationen zu den netzunabhängigen Wechselrichtern POW-SunSmart 8KL3und 12KL3 finden Sie unter https://powmr.com/ .Informationen zu PowMr (https://powmr.com/) :PowMr ist ein führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, der sichauf Solarwechselrichter, Laderegler und Energiespeichersysteme spezialisierthat. Mit seinem Engagement für Innovation, Qualität und Erschwinglichkeitbefähigt PowMr Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt, die Kraftder erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Zukunft zu nutzen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2345320/POW_SunSmart_8KL3_Product_Image.jpgPressekontakt:Joey Han,joey@powmr.com