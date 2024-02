Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Dank Pentera's Programm können Partner

im Ökosystem aus über 50 Ländern weltweit ihr Wachstum beschleunigen



Pentera (https://pentera.io/?utm_source=PublicRelations&source=PublicRelations&u

tm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign=GlobalPartnerProgram&cam

paign=GlobalPartnerProgram) , Führer in Automatisierter Sicherheitsvalidierung

hat heute den Start seines neuen Partnerprogramms (https://pentera.io/partners/?

utm_source=PR&source=PR&utm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign

=GlobalPartnerProgram&campaign=GlobalPartnerProgram) bekannt gegeben: Das

globale Programm stärkt die Channel-first Go-to-market-Strategie von Pentera und

bietet Channel-Partnern einen noch profitableren und systematischeren Ansatz,

Umsatzpotenzial zu erzeugen, zu managen und auszubauen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit dem Beitritt zum Programm haben Pentera-Partner Zugriff auf das komplettePortfolio ausgezeichneter Automated Security Validation-Lösungen desUnternehmens, darunter Pentera Core (https://pentera.io/pentera-core/?utm_source=PR&source=PR&utm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign=GlobalPartnerProgram&campaign=GlobalPartnerProgram) , Pentera Surface(https://pentera.io/pentera-surface/) , RansomwareReady(TM) (https://pentera.io/ransomwareready/?utm_source=PR&source=PR&utm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign=GlobalPartnerProgram&campaign=GlobalPartnerProgram) undCredential Exposure (https://pentera.io/credential-exposure/?utm_source=PR&source=PR&utm_medium=PressRelease&medium=PressRelease&utm_campaign=GlobalPartnerProgram&campaign=GlobalPartnerProgram) . Dank Pentera's eintägigem Wertnachweis(Proof of Value-PoV) sind Partner in der Lage, den Produktwert rasch zubeurteilen und die herkömmlichen Verkaufszyklen zur Umsatzerzielung abzukürzen."Die Partnerschaft mit Pentera war die absolut richtige Entscheidung. Pentera'sautomatisierte Sicherheitsvalidierung integriert sich nahtlos in unser Angebot,so dass wir unsere Kunden nun noch effizienter vor neuen Bedrohungen schützenkönnen. Dank Pentera's schnellen Reaktionszeiten und dem effizienten Onboardingverlief die Zusammenarbeit absolut glatt", sagte Alexander Stemper, VP ofSecurity Sales bei NTT DATA Deutschland. Wir sind begeistert vom neuenPartnerprogramm und freuen uns auf das nächste Kapitel unserer erfolgreichenPartnerschaft, um Unternehmen weltweit abzusichern."Das Pentera Partnerprogramm (https://pentera.io/partners/?utm_source=PR&source=P