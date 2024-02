NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Daten zufolge sei die Stimmung im Luxusgüter positiv und bei den Sportartikelherstellern durchwachsen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter letzteren bevorzuge er nach den jüngsten Geschäftszahlen Adidas und Nike. Bei Konkurrent Puma, der am 29. Februar zum Kapitalmarkttag einlade, seien die Marken- und Umsatzdynamik indes nicht so stark. Im Luxusgüterbereich, wo sich die Stimmung nach den Zahlen wieder aufgehellt habe, setze er weiterhin auf LVMH, Ferrari und Kering. Beim letztgenannten verwies der Experte auf Hinweise auf verbesserte Nachfrageaussichten. Die Aktie sei zudem eine Wette auf eine positive Trendwende./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2024 / 17:35 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 426,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 480

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m