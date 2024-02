Die jüngsten Quartalsergebnisse übertrafen die Erwartungen, mit einem signifikanten Anstieg nach der Bekanntgabe. Besonders hervorzuheben ist die Rolle des Rechenzentrumssegments, das maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Die Präsenz in Inferenzanwendungen und die starke Nachfrage von großen Cloud-Anbietern bestätigen Nvidias marktführende Position.

Das Unternehmen macht auch in China Fortschritte, was zu einem früher als erwarteten Aufschwung führt. Trotz Verbesserungen in der Angebotspalette rechnet Nvidia weiterhin mit Herausforderungen durch Lieferengpässe.

Analysten von Piper Sandler bleiben bei ihrer positiven Einschätzung für Nvidia, mit einem Kursziel von 850 US-Dollar und der Empfehlung als Top Pick im Large Cap-Segment. Die strategische Ausrichtung und die beeindruckenden Geschäftsergebnisse würden das Potenzial von Nvidia unterstreichen, sich als führende Kraft im Bereich der künstlichen Intelligenz und darüber hinaus zu etablieren. Das mittlere Kursziel mit 873 US-Dollar liegt sogar noch über der Schätzung von Piper Sandler. Demnach sind laut der 55 auf MarketScreener erfassten Analystenschätzungen noch ungefähr zehn Prozent nach oben drin. Lag der Gewinn je Aktie für das Fiskaljahr 2024 bei 12,36 US-Dollar, beziffern Nvidias Prognosen diesen für 2025e auf 24,53 US-Dollar, was einer Steigerung von rund 100 Prozent entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

